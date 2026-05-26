За ден 28 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 8 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, други четирима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, трима са отказалите тестване, съобщиха от МВР.

15 716 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 809 водачи и пътници. Съставени са 4154 фиша и 367 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.