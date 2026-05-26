ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туристическият поток в Гърция е нараснал с 38,3% п...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22920489 www.24chasa.bg

Психолог: Възрастовата граница при употреба на наркотици пада до 11-12 години

920
Бояна Караджова КАДЪР: NOVA NEWS

Когато едно дете умира от наркотици, обществото веднага започва да търси виновни. Въпросът е как обаче се стига до това едно дете да има нужда да бяга от реалността по този начин. А това е темата за самотата, тревожността и колко е трудно на децата да казват, че страдат. А този проблем е постоянен и се задълбочава. Това каза психологът Бояна Караджова пред NOVA NEWS.

По нейни думи причините за употребата на наркотици са много, като главните са това, което се случва в дигиталното свръхобщуване и в същото време емоционалната самота вътре в децата. Също така трябва да се отбележи, че родителите са много заети, но децата имат нужда от тях, да споделят, ако страдат и имат нужда от помощ, допълни психологът.

Според нея в съвременния свят има и мода при употребата, но също така дрогата е и леснодостъпна. „Всички знаят за това – от учители до власти – знаят кои са дилърите и къде са те", допълни експертът. И подчерта, че употребата на наркотици сега е много по-широко разпространена от употребата на алкохол. А възрастовата граница пада – от 15-16-годишна възраст на 11-12.

Караджова каза, че за съжаление в България има само два центъра за лечение на зависимости при непълнолетни. Тя посочи, че може да се помогне на деца, които употребяват и злоупотребяват с дрога. И допълни, че наркотиците могат да бъдат пагубни за едно дете. Експертът подчерта, че развита психоза може да се лекува.

Бояна Караджова КАДЪР: NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)