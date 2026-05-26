Множество стоки менте откриха в Лом

Множество стоки, носещи надпис и емблема на запазени търговски марки, са иззети при полицейска акция за противодействие и предотвратяване на престъпления против интелектуалната собственост в град Лом.

На 21.05.2026 г. служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност", разследващи полицаи и експерти от НТЛ са извършили проверки в 4 магазина за спортни дрехи в крайдунавския град, за които постъпили сигнали, че продават стоки, имитиращи запазени търговски марки без необходимите документи. При направените претърсвания са намерени и иззети 1 139 артикула – кожени чанти, спортни комплекти и анцузи, якета, обувки, тениски, ризи и бельо от марките "lacoste"; guess", "nike";"adidas, "hugo boss", "puma", "reebok", "the north face", "fila", "polo, "polo ralf loren", "calvin klein", "zara", "dolce&gabana", "empotio armani". По случаите са образувани 4 досъдебни производства по по чл. 172б от НК.