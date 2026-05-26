Ден на отворените врати в НАО „Рожен“ на 31 май

Националната астрономическа обсерватория „Рожен" към БАН ще проведе традиционния Ден на отворените врати на 31 май. Посетителите ще имат свободен достъп до най-големия център за астрономически изследвания в Югоизточна Европа от 10:00 до 16:00 часа.

Тогава се отбелязва Петдесетница – храмов празник на параклиса, разположен непосредствено до кулата на 2-метровия телескоп в обсерваторията. На този ден входът е свободен.

В Деня на отворените врати гостите ще могат да посетят кулата на 2-метровия телескоп – най-голямото от петте наблюдателни съоръжения на обсерваторията, да чуят кратка лекция за дейността на НАО „Рожен" и да разгледат външната тераса с панорамна гледка към Родопите.

Астрономите от института ще отговарят на въпроси, свързани с космоса, и ще представят част от актуалните научни проекти, по които работят.

През това лято в близост до комплекса ще започне изграждането на първата в България и Югоизточна Европа станция на паневропейския радиотелескоп LOFAR. Съоръжението ще бъде 53-тата подобна станция в Европа и ще се използва за изследване на различни космически обекти.