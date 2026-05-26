Сириец е задържан за трафик на мигранти

Сирийски гражданин е задържан за срок до 72 часа за подпомагане на трима мароканци да пребивават и преминават през страната, съобщиха от Районна прокуратура – Бургас. Престъплението е осъществено на 24 май в областния град.

Установено е, че задържаният е превозвал двама от мароканските граждани в багажник на лек автомобил, а третият е бил на пасажерско място. Престъпното деяние е извършено по начин, опасен за превозваните и жителите на града, тъй като мъжът не притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, шофирал е рисково автомобила на територията на града и е допуснал самостоятелно пътнотранспортно произшествие с него.

Деянието е съпроводено с неподчинение на орган на власт. Задържаният не е спрял на подаден сигнал със стоп-палка от полицейски служители, като е напуснал мястото на катастрофата. Установен и задържан е в Пловдив, където е достигнал с влак от Бургас, пише БТА.

Предстои Районната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняемия.

Преди два дни от Областната дирекция на МВР съобщиха, че лек автомобил "Мерцедес" със софийска регистрация е паднал от активната пътна лента в района на подлеза между комплексите "Зорница" и „Изгрев" в Бургас, след като шофьорът е отказал да спре за полицейска проверка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас. След като колата излязла от платното, водачът избягал, изоставяйки в купето трима мигранти, самоопределили се като мароканци.