Защо центърът на София е мърляв?

Криза уж вече няма, а кофите пак преливат

Контейнери с преливащи отпадъци - това беше обичайна гледка за районите на София, които в края на миналата година преживяха кризата със сметосъбирането. Не е ясно обаче защо 6 месеца по-късно гледката може да се наблюдава почти около всяка кофа. И то далеч не само на местата, в които имаше криза. Центърът на столицата изглежда все по-мърляв.

Днес официално затруднения с почистването има само в 3 района - "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". В останалите общината сключи дългосрочни договори или удължи анексите със старите чистачи, което превърна "Титан" в монополист в бизнеса със софийския боклук.

Изхвърлени матраци и стари мебели около кофите обаче днес "дебнат" в центъра. И няма значение дали става дума за пл. "Македония", района около Централна минерална баня, градинката на Народния театър, Борисовата градина или пък някоя пресечка на ул. "Граф Игнатиев", например.

Без значение е и броят на поставените контйенери - и два, и три един до друг - все преливат и не са достатъчни.

Вероятно е знак, че общината трябва да увеличи честотата на вдигане както на битовите, така и на едрогабаритните отпадъци. И да поиска от чистачите, на които плаща добре, да сменят кофите с други - които се затварят механично. Впрочем такава беше идеята, преди да се провали мегапоръчката за чистенето на града.

Иначе преди няколко дни от общината обявиха, че за 48 часа са подменени 450 технически неизправни контейнера за битови отпадъци във всички 24 района на София, за да се предотврати разпиляването на боклук. От началото на месец май обновените съдове в града са общо 582. Преливаща кофа в района на Централна минерална баня - поради липса на контейнери за разделно събиране кашоните явно са сотавени на земята. Снимка: СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк Пълна кофа на ул. "Сердика". Снимка: СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

Счупените контейнери са предпоставка за разпилени отпадъци, по-трудно обслужване и по-замърсена градска среда, заяви тогава директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

Инспекторите съставят констативни протоколи и дават срок от едно денонощие на сметопочистващите фирми да подменят повредените кофи. При неизпълнение глобата е 256 евро, като от 1 май до сега те са платили близо 34 хил. евро за пропуснато обслужване и несъбрани чували.