Общо 317 случая на морбили е имало от началото на ...

Издирват брат и сестра на 11 и 12 години във Варна

12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов

Полицията във Варна издирва две деца - брат и сестра, които, по данни на майката, са в неизвестност от 24 май.

Жената е подала сигнала за изчезването на сина си и дъщеря си във вторник сутринта. 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов са забелязани за последно в морската ни столица към 13:00 - 13:30 часа в неделя.

Момичето е с къса коса до раменете. В момента на изчезването си е било облечено с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Възможно е да носи оранжева чанта. Момчето е било облечено с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки. Носело е черна чантичка на кръста.

Възможно е да не се придвижват заедно, посочват от полицията.

