Форум в Русе поставя фокус върху рисковото поведение сред подрастващите

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Русе организира събитие на тема „Как да общуваме ефективно с децата и да предотвратим рисковото поведение", което ще се проведе на 29 май от 13:30 ч. в Пленарна зала в сградата на Община Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата е насочена към родители, учители, училищни психолози, представители на училищните ръководства, инспектори от Детска педагогическа стая, както и към всички специалисти, работещи с деца и младежи. Основната цел е да се повиши информираността относно ефективната комуникация с деца и подрастващи, разпознаването на ранни признаци на рисково поведение и прилагането на работещи подходи за превенция и подкрепа в кризисни ситуации. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Специален гост на събитието ще бъде Симеон Колев (Симо) – радиоводещ на предаването „Стартер" по БГ Радио и познат телевизионен водещ, който ще сподели практически наблюдения и личен опит, свързан с изграждането на доверие и общуването с младите хора. В срещата ще се включи и екип от психолози, които ще представят експертни насоки, добри практики и работещи модели за справяне с предизвикателствата в комуникацията с деца и младежи.

Сред основните акценти ще бъдат общуването в трудни и конфликтни ситуации, разпознаването на предупредителни сигнали за рисково поведение, практическите методи за превенция и ролята на семейството, училището и институциите за изграждането на сигурна и подкрепяща среда.

Очаква се инициативата да допринесе за повишаване на осведомеността и уменията на участниците за ефективна комуникация с деца и младежи, както и за насърчаване на сътрудничеството между институциите, родителите и специалистите в подкрепа на детското развитие и превенцията на рисковото поведение.