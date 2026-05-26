ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Общо 317 случая на морбили е имало от началото на ...

Времето София 28° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22921243 www.24chasa.bg

Форум в Русе поставя фокус върху рисковото поведение сред подрастващите

764

Водещият на предаването „Стартер" по БГ Радио Симеон Колев ще бъде гост на инициативата

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Русе организира събитие на тема „Как да общуваме ефективно с децата и да предотвратим рисковото поведение", което ще се проведе на 29 май от 13:30 ч. в Пленарна зала в сградата на Община Русе. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Инициативата е насочена към родители, учители, училищни психолози, представители на училищните ръководства, инспектори от Детска педагогическа стая, както и към всички специалисти, работещи с деца и младежи. Основната цел е да се повиши информираността относно ефективната комуникация с деца и подрастващи, разпознаването на ранни признаци на рисково поведение и прилагането на работещи подходи за превенция и подкрепа в кризисни ситуации. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Специален гост на събитието ще бъде Симеон Колев (Симо) – радиоводещ на предаването „Стартер" по БГ Радио и познат телевизионен водещ, който ще сподели практически наблюдения и личен опит, свързан с изграждането на доверие и общуването с младите хора. В срещата ще се включи и екип от психолози, които ще представят експертни насоки, добри практики и работещи модели за справяне с предизвикателствата в комуникацията с деца и младежи.

Сред основните акценти ще бъдат общуването в трудни и конфликтни ситуации, разпознаването на предупредителни сигнали за рисково поведение, практическите методи за превенция и ролята на семейството, училището и институциите за изграждането на сигурна и подкрепяща среда.

Очаква се инициативата да допринесе за повишаване на осведомеността и уменията на участниците за ефективна комуникация с деца и младежи, както и за насърчаване на сътрудничеството между институциите, родителите и специалистите в подкрепа на детското развитие и превенцията на рисковото поведение.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)