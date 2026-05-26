450 зрелостници от Пловдив и региона се явяват на допълнителен ДЗИ

Зрелостници разказаха за гаф на матурата в Математическата гимназия в Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова

450 ученици от Пловдив и региона са заявили желание да положат допълнителен държавен зрелостен изпит. Учениците са разпределени в 51 зали, а изпитите се провеждат от днес, 26 май до 2 юни.

Най-голям е интересът към математиката - общообразователна подготовка. На него ще се явят 203 ученици, следвана от английския език - 102. На ДЗИ по математика като профилиращ предмет се явяват 52 ученици.

Допълнителните изпити се провеждат по график сутрин от 8,30 часа и следобед от 14 часа. Първите, които стартираха днес, са по предметите от общообразователната подготовка - физика и астрономия, география и икономика и английски език.

Следобед са се провели допълнителните матури от профилираната подготовка по биология и здравно образование, информатика, италиански, испански, немски език, руски, корейски и румънски език.

Майската сесия на държавните зрелостни изпити ще приключи на 29 май.

