Чужденец е задържан за притежание и употреба на наркотици на „Лесово”

Белезници СНИМКА: Pixabay

Чужденец на 60 години е задържан за притежание на наркотици и затова, че е шофирал лек автомобил под въздействието на канабис. Мъжът е на 60 години и е установен в района на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово” от служители на полицейското управление в Елхово, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ямбол.

Мъжът е задържан вчера след проверка, при която на място техническото средство е реагирало положително за канабис. При инспекцията на лекия автомобил, марка „Фолксваген”, е установено наличието на около 180 грама суха зелена тревиста маса, която при теста реагирала на марихуана и около 50 грама пресовано кафяво вещество, което реагирало на хашиш, пише БТА. 

Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство, допълниха от ОДМВР – Ямбол.

Тази пролет – през март и през април, двама шофьори на тежкотоварни автомобили бяха задържани от елховските полицаи за шофиране с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Те бяха установени при проверки на главния път I–7, отново в близост до граничния пункт.

