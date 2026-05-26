Водата в три района в Добрич остава негодна за пиене, съобщават от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Добрич. Лабораторните резултати на взетите на 22 май от РЗИ-Добрич 5 контролни проби вода от квартал „Петър Сарийски" (Режията) и Северната промишлена зона в град Добрич показват отклонения по микробиологични показатели Ешерихия коли, Колиформи, Ентерококи и Микробно число при 22°С. Водата не може да се ползва за питейно-битови нужди. Към днешна дата остава в сила издадената от директора на РЗИ-Добрич, заповед за спиране подаването и използването на вода за питейно-битови цели в районите на жп гара Север, Северна промишлена зона, кв. Петър Сарийски (Режията), гр. Добрич. РЗИ-Добрич, препоръчва на населението в горецитирания район за питейно-битови нужди да се използва бутилирана вода от търговската мрежа. При ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява.

Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Добрич разпореди спиране на подаването и използването на вода за питейно-битови нужди в районите на жп гара Север, Северна промишлена зона и квартал „Петър Сарийски" заради установени отклонения в качеството на водата още на 22 май.. Повод за предприетите действия е сигнал, постъпил в РЗИ – Добрич, на 19 май, за вода с неспецифичен мирис, подавана във водопроводната мрежа на квартал „Петър Сарийски". Веднага е извършено пробонабиране от пункт на потребител, подал сигнала.

Лабораторните изследвания не са установили отклонения по показателите мирис и мътност, но са констатирани несъответствия по микробиологичните показатели „Ентерококи" и „Микробно число при 22°С", което означава, че водата не отговаря на здравните изисквания.

При последвалата проверка инспекторите са установили, че още на 19 май на интернет страницата на ВиК – Добрич, е публикувана информация за авария, вследствие на която водата в тези райони не е годна за питейни нужди.

Изисканите от водоснабдителното дружество лабораторни анализи също са потвърдили несъответствие на водата, както по физико-химични, така и по микробиологични показатели съгласно изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От РЗИ посочват, че питейната вода в засегнатите райони представлява потенциален риск за здравето на потребителите и поради невъзможността за незабавно възстановяване на качеството й на 22 май е издадено предписание до „ВиК Добрич", за преустановяване на използването й за питейно-битови цели. Мярката е потвърдена със заповед на директора на здравната инспекция.

На водоснабдителното дружество е разпоредено да информира населението за причините за възникналите несъответствия и предприетите действия за отстраняването им. Освен това „ВиК Добрич" трябва да осигури алтернативно водоснабдяване, включително чрез водоноски, до възстановяване на нормалното качество на водата, както и да извършва постоянен контрол на доставяната вода.

От РЗИ – Добрич, уточняват, че ограничението се отнася единствено за посочените райони. В останалата част на града водата отговаря на здравните изисквания и може да се използва без ограничения за питейно-битови нужди.