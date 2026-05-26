Даниел Панов нареди дезинфекция на наводнените площи и имоти във Велико Търново

Дезинфекция на всички площи, засегнати от наводнението във Велико Търново, населените места и районите от общината, ще бъде извършена от утре – 27 май.

По нареждане на кмета на Велико Търново Даниел Панов ще се обработят всички пространства, жилищни сгради, мазета, дворове, общи части, залети от водата.

Дезинфекцията ще се извърши с широкоспектърен препарат, който е безопасен за хора и животни.

За да бъде ефективна обработката, нужно е да бъде осигурен достъп до засегнатите помещения и да се спазват всички указания на обработващите екипи, поясняват от общината.

Идните дни предстои обработка на целия град и населените места с общината и против комари, бълхи и кърлежи.