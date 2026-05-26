Ротарианци почистиха гробовете на Венета и Иванка Ботеви и на забравения революционер Танко Добрев

Поредна родолюбива инициатива проведоха членове на Ротари клуб и на Интеракт клуб във Велико Търново. Те организираха почистване на гробовете на жената и дъщерята на Христо Ботев – Венета и Иванка, както и на възрожденеца Танко Добрев, в парк „Дружба" във Велико Търново, съобщиха от организациите.

"Искахме преди 2 юни, Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, да отдадем нашата почит на хора, които по една или друга причина са забравени от обществото ни. И докато за семейството на Ботев се знаят повече неща, за Танко Добрев малцина са чували. Именно затова привлякохме към инициативата най-малките ни приятели от Интеракт клуб, защото за тях това е незабравим урок по история, посочи ротарианецът Петър Тишков.

Младежите са били особено впечатлени от биографията на Танко Добрев, чийто гроб е бил напълно запуснат и в много лошо състояние. Роденият през 1850 г. в Търново смъж е участник в национално-освободителното движение. Член е на Търновския революцонен комитет от 1873 до 1876, част е от Ботевата чета и е участник в Сръбско-българската война. Доживява преклонните 92 години, почива през 1942 година.

Той е един от скромните и ненатрапчиви с действията си патриоти, които са посветили целия си живот на Отечеството, но делото им по различни причини не е достатъчно осветено. А за такива хора е важно да се говори сега, когато отбелязваме 150 години от Априлската епопея, подчерта Петър Тишков.

Ротарианците са почистили гробовете и паметните плочи, боядисали са оградите и са засадили цветя, като се надяват великотърновци все по-често да се спират на тези места и да скланят глави в знак на преклонение пред забележителните исторически личности, свързани с нашия град.

В акцията са се включили президентът на Ротари клуб Денислав Сираков и 77-годишният му баща, а най-малкият участник е бил едва на 4 години.