След 3 дела за побои ще обвинят ли прокурорския син Васил Михайлов и за опит за убийство на полицай

22-годишният Васил Михайлов, станал известен като прокурорския син, тъй като баща му е магистратът от Перник Бисер Михайлов, е на път да се сдобие и с обвинение за опит за убийство на полицай. Това стана ясно от съобщение на прокуратурата, която пусна подробна справка за делата срещу младежа, който макар и роден през юни 2003 г. вече е натрупал сериозно крими досие. Но за разлика от други дела, които са за хулиганство, сега може да получи и обвинение за убийство.

От съобщението става ясно, че под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се води и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин, извършен на 25.03.2026 г. По това производство като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, спрямо когото е взета мярка за неотклонение „задържане под стража". Продължават активните действия по установяване на евентуалната съпричастност на Михайлов към извършеното престъпление, съобщиха от държавното обвинение.

Прокурорският син беше задържан в петък вечерта в столичния кв. "Свобода", след като повече от година се укрива от правосъдието. В събота той беше откаран в софийския затвор, за да си изтърпи една от присъдите.

Във връзка с високия обществен интерес прокуратурата предостави обобщена информация за разследванията, свързани с младежа. Към момента по отношение на негоима една влязла в сила присъда. Присъдата е наложена след групиране на наказанията по две досъдебни производства.

Първото производство е за това, че на 12.05.2022 г. в близост до детска площадка в Перник, Васил Михайлов се е заканил с убийство и е нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди на жертвата. По случая е внесен обвинителен акт в Районен съд-Перник, но поради отвод на всички съдии ВКС определя делото да се гледа в Районен съд-Сливница. На прокурорския син е наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок.

Второто досъдебно производство е образувано по сигнал на бившата му приятелка Биляна. Разследването е за това, че в периода от 28.10.2022 до 21.07.2023 г., при условията на продължавано престъпление с четири деяния, той й се е заканил с убийство. След приключване на разследването, делото е внесено в съда. На 02.10.2024 г. наблюдаващият прокурор е поискал на Михайлов да бъде наложено наказание от 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Състав на Софийски районен съд е признал Васил за виновен за една от заканите и му е наложил наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година с 3 години изпитателен срок. Наложеното наказание е протестирано от Софийска районна прокуратура. След протест Софийски градски съд е групирал наказанията по двете производства и е наложил едно общо най-тежко наказание - 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно.

Под надзора на Софийска окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за извършени престъпления - принуда, придружена със заплаха за убийство и увреждане на имущество, опит за принуда, придружен със заплаха за убийство и причиняване на телесна повреда, отвличане с користна цел и закана с убийство. На 28.08.2025 г. Михайлов е привлечен в качеството на обвиняем за четири престъпления.

Предстои в Софийски градски съд по протест на прокуратурата да се разглежда и дело за осем престъпления, извършени от Михайлов .в периода 21.11.2021 - 11.06.2022 г. на територията на Перник. Разследването е за причиняване на средни телесни повреди на три лица, леки телесни повреди по хулигански подбуди на две лица, непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и за закана с убийство.

Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в Районен съд-Перник, като след отвод на всички съдии ВКС е определил делото да се разглежда от Софийски районен съд. На 11.04.2025 г. наблюдаващият прокурор от СРП е поискал наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода. Софийският районен съд е признал Михайлов за виновен по повдигнатите обвинения и му е наложил наказание от 4 години лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ режим", както и обществено порицание. След протест на наблюдаващия прокурор се очаква делото да започне пред Софийски градски съд.

Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се води и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин, извършен на 25.03.2026 г. По това производство като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, спрямо когото е взета мярка за неотклонение „задържане под стража". Продължават активните действия по установяване на евентуалната съпричастност на Михайлов към извършеното престъпление.

Продължава и работата по цялостното изясняване на криминалната дейност на В.М. При установяване на евентуална съпричастност на други лица към укриването му и при събиране на достатъчно доказателства спрямо тях ще бъдат предприети съответните действия по привличане към наказателна отговорност.