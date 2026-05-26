ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Шишков: Срокът за ремонта на пътя Видин – Вра...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22921925 www.24chasa.bg

Отмениха бедственото положение в област Габрово

Дима Максимова

[email protected]

784
Така изглежда Спортен комплекс „Локомотив“ – Дряново след оттеглянето на водата Снимка: Областна управа Габрово

Считано от 17 часа на 26 май бедственото положение в област Габрово се отменя със заповед на областния управител Кристина Сидорова.

Най-критична в инфраструктурно отношение остава ситуацията за община Дряново, където продължават дейностите по възстановяване и обезопасяване на засегнатите обекти.

Като допълнение към обезщетенията от държавния бюджет, в общините Дряново и Севлиево се предвижда и отпускането на помощи от общинските бюджети.

В община Севлиево се набират и дарения след координация с отдел „Здравеопазване и социални дейности" на телефон: 0675 396 216, посочват на фейсбук страницата на областния управител.

Кристина Сидорова изказва съболезнования към близките на 55-годишния Георги Карапенев, чието тяло бе открито след проведени издирвателни действия.

В координация с всички ангажирани институции продължават дейностите по преодоляване на последиците от бедствената ситуация и подпомагането на засегнатите домакинства.

Така изглежда Спортен комплекс „Локомотив“ – Дряново след оттеглянето на водата Снимка: Областна управа Габрово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)