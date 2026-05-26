Заключителна пресконференция отчете успешното изпълнение на проекта за ремонт на ДГ „Слънце" в Русе

В сградата на Община Русе днес се проведе заключителна пресконференция по проекта за ремонт на ДГ „Слънце". На срещата присъстваха заместник-кметът и ръководител на дейностите Никола Лазаров, екипът на проекта, представители на фирмата изпълнител и на строителния надзор, както и директорът на детската градина Марина Матинска-Симеонова, съобщиха от общината.

Дейностите приключват на 31 май, като финансирането е от Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 670 218,70 евро. Община Русе осигури и съфинансиране, гласувано от Общинския съвет, в размер на 138 714,69 евро. Средствата бяха използвани за цялостна подмяна на електрическата инсталация в сградата.

В рамките на проекта са изпълнени редица дейности за подобряване на образователната инфраструктура, включително внедряване на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда за лица с увреждания, както и изграждане на фотоволтаична система за производство на енергия от възобновяеми източници.

Обособени са и модерни STEM пространства, които ще допринесат за развитието на съвременни умения и интереса на децата към науката, технологиите и иновациите.

Проектът е успешно реализиран в съответствие със заложените цели, дейности и индикатори по програмата. Всички предвидени дейности са изпълнени в установените срокове и при стриктно спазване на изискванията за изпълнение и отчетност.

Реализираната модернизация осигурява по-безопасна, енергийно ефективна и иновативна среда за обучение, възпитание и развитие на децата в ДГ „Слънце" – Русе.

Дейностите се изпълняват по проект „Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ „Слънце", гр. Русе, ул. „Шейново" №14" по Компонент 1 на Националния план за възстановяване и устойчивост по Процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда".