Михаил Околийски: Средният ешелон в образованието пречи на наркопревенцията в училище

"Средният ешелон" в образователната система спира превенцията от наркотици в училищата. Това разказа бившият служебен здравен министър Михаил Околийски.

У нас превенция сред децата почти няма, както няма и програми за лечение, за разлика от развитите страни, където тя е на много нива и се финансира добре от правителствата. Започва още от училище. Околийски разказа пред Би Ти Ви, че у нас има само центрове в областните градове, но специалистите от там не ходят по училищата. Според Околийски МОН не ги допуска. Докато той бил министър, обсъдил темата с колегата си образователен министър Сергей Игнатов, но се оказало, че има голяма съпротива от средния ешелон в системата - притесненията им били във връзка с останалия учебен материал.

Преди два дни в Благоевград ученичка загина след падане от петия етаж по време на купон, на който били четирима младежи. Купили си наркотици от Телеграм. Друго момче също полетяло, но паднало върху дървета и това го спасило. Сега се лекува в "Пирогов".

Когато се забележат подобни сигнали, обикновено е късно - детето вече е започнало да употребява. Родителите трябва да комуникират с детето и да потърсят специалисти - психолози и нарколози, обясни той как трябва да постъпят родителите, ако забележат у децата си знаци, че употребяват наркотици.