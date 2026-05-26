ВСС очаква Сарафов да подаде оставка като шеф на следствието и зам.-главен прокурор утре

Борислав Сарафов зае поста на 16 юни 2023 г.

Прокурорската колегия е с очаквания утре на нейното заседание Борислав Сарафов да подаде оставка като шеф на националното следствие и зам. главен прокурор, съобщи член на кадровия орган. Оставката на Сарафов не е в дневния ред, но ако бъде подадена, ще бъде включена като извънредна. 

Дни след изборите на 19 април Сарафов оттегли съгласието си да бъде и.ф. главен прокурор и се върна като шеф на Националната следствена служба.    

 Преди дни пък министърът на правосъдието Николай Найденов обяви, че ще обжалва отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов. Жалбата ще бъде внесена във Върховния административен съд.

Министър Найденов заяви още: „Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от съдебната система, но ще го поздравя, ако го направи. Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам. Надявам се г-н Сарафов да прояви достатъчно чест и да освободи прокуратурата от себе си".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

