Мъжът, загинал в катастрофата край Симитли, е топ криминалистът Илко Илиев

Един от водещите криминалисти в страната - Илко Илиев, е 53-годишният мъж, загинал в катастрофата край Симитли вчера. Той бе началник на сектор "Улична престъпност" в СДВР. Илиев е бил пътник в колата, предприела неправилно изпреварване, а шофьор е била негова приближена, която умря на място.

В годините назад бе начело на отдел "Криминална полиция" в Главна дирекция "Национална полиция". Работил е и по разкриването на убийства, грабежи и други тежки престъпления както в СДВР, така и в Националната полиция.

Катастрофата, при която Илиев загина, стана вчера около 15 часа на главния път E-79 край Симитли. По първоначални данни колата, управлявана от 60-годишната жена, возела криминалиста, при неправилно изпреварване се ударила в друга лека кола, а след това и в товарен камион, който бил спрял в аварийната отбивка.

Жената загинала на място, а 53-годишният Илиев бил откаран в благоевградската болница, но въпреки усилията на лекарите няколко часа по-късно починал.