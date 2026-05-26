Спипаха пияна туркиня да кара в Асеновград, изтрезня и я осъдиха в същия ден

43-годишната жена се споразумя за условна присъда, но трябва да плати над 26 хил. евро, понеже колата не е нейна

За по-малко от 24 часа 43-годишна туркиня, спипана в Асеновград зад волана под въздействие на алкохол, се изправи пред Районния съд в града, призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата.

В първите часове на 22 май полицаи спрели лек автомобил "Пежо 408" и тествали водачката, която се оказала пияна. Около 1 ч. жената била задържана, а по делото бързо е била извършена и химическа експертиза, която установила 1,22 промила концентрация на алкохол в кръвта.

Още в същия следобед 43-годишната шофьорка застанала пред съда и договорила четири месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Книжката ѝ пък се отнема за година и 4 месеца. Тъй като колата не е на нейно име, жената трябва да плати в полза на държавата стойността ѝ от 26 349,50 евро и 212,38 евро разноски.

Решението на съда, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.