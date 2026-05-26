Демерджиев иска арести на наркодилъри, обяви лов на корумпирани в МВР (Обзор)

Вътрешният министър критикува обществото, че е пасивно за престъпления, на които става свидетел

Вади полицаите от храстите - целта е по-малко жертви с дългосрочна стратегия, а не само глоби

Успехите на МВР в борбата с купуването и продаването на гласове да се насочат към арести на дилърите и контрабандистите на дрога.

Това поиска вътрешният министър Иван Демерджиев от подчинените си на съвещание в Пловдив, където събра ръководствата на дирекциите от Южна България. С него беше и главният секретар Георги Кандев, който стана популярен точно с лова на търговците на вот.

От родния си град Демерджиев призова хората да са по-активни в комуникацията с МВР, особено след трагедията със загиналото момиче в Благоевград, което беше бутнато от 5-ия етаж по време на купон с приятели и много наркотици.

МВР шефът отчете обаче и пропуски в работата на полицаите по много случаи като издирването на прокурорския син Васил Михайлов например, както и за връзките им с наркодилъри. Обеща, че няма да има прошка за никого, а "Вътрешна сигурност", която се бори с корупцията в униформа, и Инспекторатът на министерството вече дишат във врата на прегрешилите. (За разследванията срещу Васил Михайлов четете в карето.)

Освен борбата с дрогата Демерджиев очерта и другите приоритети на редовното правителство - разграждането на модела на корупцията, контрабандата и войната по пътищата.

"Дирекция "Вътрешна сигурност" и "Инспекторат" много внимателно ще следят как се изпълняват задълженията по тези приоритети и всеки, който се отклонява от тях или под някаква форма се окаже, че е съпричастен или способства тези явления, да не очаква нищо друго освен безкомпромисно отношение", предупреди министърът.

Съвестните полицаи ще могат да разчитат на подкрепа

от страна на политическото и професионалното ръководство.

Министърът бе категоричен, че борбата с наркотрафика трябва да е безкомпромисна - от най-ниско до най-високо ниво.

"Виждате какво се случва в обществото, докъде се е развило това явление и до какво води. Много институции са призвани да осъществяват превенция. Бавно и трудно, но ще се събудят.

Наша е задачата обаче да противодействаме бързо и ефективно", каза той. И добави, че след като ръководството на МВР набележи мерките, в ръцете на началниците ще бъде задачата за ежедневно противодействие.

Преди да влезе на срещата, министърът акцентира върху проблема с наркотиците. Подчерта, че действията по противодействие на разпространението са задача на МВР, но превенцията е обща.

"Безспорно е влиянието на наркотиците върху младите хора и това е най-трагичното в случая", каза Демерджиев. И няколко пъти призова гражданите и другите институции да подават сигнали.

"Обществото ни е изключително пасивно. Един сигнал на 112 коства едно обаждане

По-добре да не си сигурен и да го подадеш, отколкото да оставиш една такава трагедия - да събираме деца, паднали от петия етаж. Нека гражданите ни дадат този първоначален кредит на доверие, за да се види че ние работим", апелира министърът.

С него беше и директорът на полицията в Благоевград старши комисар Илия Тупаров. Той обясни, че фаталният купон започнал в 17,30 ч, бил в панелен блок, където всичко се чувало от съседните апартаменти, но въпреки това комшиите не се обадили на спешния телефон.

Тупаров каза още, че състоянието на оживялото момче се подобрява. При беседата с психолог задържаният и обвинен в умишлено убийство студент пък твърдял, че няма спомени от случилото се.

Младежите от партито той описа като интелигентни, умни деца, които били част от театрална трупа. Поръчали си LSD по интернет преди около месец и чакали майката на домакина да не си е вкъщи, за да се съберат и да се дрогират.

Министър Демерджиев обясни за пореден път, че голяма част от хората, помагали на арестувания в петък прокурорски син Васил Михайлов, са известни.

"Необходимите действия текат, за да може и процесуално към някои от тях да се насочат съответните производства, а тези, за които няма данни да са извършили престъпления, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един. За да няма грешки, изчакваме пълно обобщаване на резултатите", увери министърът.

Главният секретар Георги Кандев пък съобщи, че е поканил адвокат Зорница Костова, според която в Главна дирекция "Национална полиция" продават информация на издирвани лица, да сподели всички факти около тази схема.

"Твърдения, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, няма да приемаме", категоричен бе той.

"Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който в униформа си позволява да нарушава закона", добави Иван Демерджиев.

Пред полицейските шефове той настоя за спешни мерки, които да ограничат смъртността и нараняванията по пътищата. Посочи, че още като служебен министър е говорил за дългосрочна стратегия по тази тема, каквато обаче не е изготвена.

"Това отнема много време - около 10 г. е нормалният срок, за да се постигнат трайни резултати. Ние не можем да чакаме толкова. Трябва много бързо да набележим краткосрочни мерки, които да функционират и паралелно с изработването на такава стратегия", отсече министърът. И бе категоричен, че

няма да се толерират служители, които се крият в храстите, за да пишат актове и фишове

"Задачата на полицаите е не просто да пишат глоби, а да намалят броя на пострадалите и жертвите на пътя. Трябва да намерим начин да направим точно това. По това ще се измерват вашите резултати, а не по написаните актове и фишове", обяви Демерджиев.

Той припомни, че "разграждането на един порочен модел, през който се източва огромен обществен ресурс" е било заявено като приоритет от партията му "Прогресивна България", както и от премиера Румен Радев.

"За да се справим с тази задача, трябват укрепени икономически сектори навсякъде във вашите структури. За съжаление, те не са такива към днешна дата, за съжаление няма активна работа", смята Демерджиев. И посочи, че ще очаква този приоритет да бъде реализиран възможно най-бързо.

Сред основните задачи на МВР министърът постави и борбата с контрабандата, която започвала от "Гранична полиция", но се пренасяла и във всички други отговорни структури.

Прокуратурата търси кой е помагал на Васил Михайлов да се крие близо година

Може да получи и обвинение за опит за убийство на полицай

Продължава работата по цялостното изясняване на криминалната дейност на Васил Михайлов, станал известен като "прокурорския син". При установяване на съпричастност на други хора към укриването му и след събирането на доказателства те ще бъдат привлечени към наказателна отговорност, съобщиха от държавното обвинение във вторник.

Васил, който е син на прокурора от окръжната прокуратура в Перник Бисер Михайлов, се скри в началото на юни м. г. Младежът, който само след дни ще навърши 23 г., бе задържан в столичния кв. "Свобода" в петък вечерта. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че за професионалното си укриване Васил е получавал помощ и от служители на МВР.

Младежът може да се сдобие и с обвинение за опит за убийство на полицай. Това е последното дело, в което е замесено името му. То се води от Софийската окръжна прокуратура. Става дума за случая от 25 март т. г. в с. Люлин, когато домът на родителите на полицай, работил по изцепките на Васил, беше нападнат. Като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, но активно се работи, за да се установи съпричастността на прокурорския син.

От държавното обвинение припомниха, че към момента по отношение на Васил има една влязла в сила присъда, по която той е приведен в затвора след залавянето му на 22 май. Тя е година и осем месеца лишаване от свобода и е наложена след групиране на наказанията по две дела. Първото е за това, че на 12 май 2022 г. в близост до детска площадка в Перник Васил се заканил с убийство на местен младеж и го набил по хулигански подбуди.

За това той беше наказан с една година и осем месеца условно. Втората му присъда е за побоя и заканата за убийство към бившата му приятелка Биляна в периода от 28 октомври 2022 до 21 юли 2023 г. Това е времето, през което той беше под домашен арест, който изтърпяваше в нейното жилище. Той получи година условно. След групиране му беше наложено година и осем месеца затвор.

Предстои в СГС да се разгледа и делото за осем престъпления, извършени от Васил в периода 21 ноември 2021 - 11 юни 2022 г. в Перник. Те са за телесни повреди. Първата инстанция му даде 4 г. затвор, прокуратурата поиска 11. (24 часа)