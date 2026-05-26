Велислава Петрова обсъди с посланика на Азербайджан разширяването на сътрудничеството

Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди с извънредния и пълномощен посланик на Азербайджан Елмар Маммадов разширяването на двустранното сътрудничество между двете страни. Срещата се е провела днес в сградата на Министерството на външните работи (МВнР), съобщиха от ведомството на сайта си.

Двамата са обсъдили перспективите за разширяване на двустранното сътрудничество в редица области от взаимен интерес, като основните теми на разговора са били развитието на сътрудничеството в областта на енергетиката, търговско-икономическите връзки, енергийната и транспортната свързаност, иновациите и възможностите за насърчаване на инвестициите. Акцент е бил напредъкът по реализацията на проекта за изграждане и реконструкция на парк „Шуша“ във Велико Търново, финансиран изцяло от Азербайджан, с площ от над 18 декара. Двамата единодушно отбелязват, че този проект представлява още един символ на задълбочаващите се приятелски отношения между двете държави.

Петрова поздрави посланик Маммадов по повод поемането на дипломатическата му мисия у нас и изрази увереност, че стратегическото партньорство между България и Азербайджан ще продължи да се развива успешно. Външният министър благодари и за отправената покана за провеждане на третата сесия на Стратегическия диалог между България и Азербайджан в Баку през настоящата година и заяви готовността на българската страна за провеждането ѝ.

По-рано този месец, на 18 май, президентът Илияна Йотова участва на Срещата на върха на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Темата на събитието бе „Жилищно осигуряване на света: Безопасни и устойчиви градове и общности“.