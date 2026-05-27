Компютърна графика, флорист, дизайн на медии: новите професии за осмокласници (Графика)

През следващата учебна година се отварят още над 60 специалности

2300 паралелки наесен за 59 584, които завършват основно

Враца е лидер по професионално образование, Пловдив - в дуалното, а Смолян - в профилираното

Актьор, специалист по компютърен дизайн, разработчик на софтуер, дизайнер на дигитални и печатни медии,

асистиране в денталната медицина, фермер

и флорист.

Това са само малка част от новите над 60 специалности за осмокласниците в областите в страната или в конкретни училища в тях, с които ще привличат ученици през учебната 2026/2027 г.

За 59 584 седмокласници ще има общо 2294 паралелки. Нови ще са 34, като спадът при “чуждите езици” е едва с три паралелки, показва справка на МОН за “24 часа”.

Разпределението откроява и регионални специфики. Логично Враца е лидер в професионалното образование, като такива са 76,27% от паралелките там. Причината е, че областта е ключов индустриален и енергиен център в Северозападна България.

На второто място е Ловеч със 75,26% от паралелките, а на трето - Монтана (72,73%). И докато тези райони залагат масово на подготовката на кадри за пазара на труда, то Смолян (54,5%), Кърджали (54,17%) и София-град (51,9%) са местата, където преобладава профилираното обучение.

3358 ще са местата в дуалната система, която преплита училищната теория с реалния практически опит във фирмите.

Пловдив затвърждава позицията си на национален лидер в дуалното обучение. Там има 21 паралелки, разпределени в пет общини, включително Асеновград и Куклен. Програмите обхващат различен спектър - от електротехника и машиностроене до медийно производство и агробизнес.

Следват Русе и София-град, където бизнесът активно участва

в подготовката на бъдещите си кадри.

Тази година в София след 7-и клас ще има 420 паралелки. От тях 202 ще бъдат професионални, а 218 - профилирани (чужди езици, природни науки, обществени науки, предприемачески, софтуерни и хардуерни науки, хуманитарни, математически, икономическо развитие, изобразително изкуство, музика и спорт).

Паралелките по чужди езици ще са с едва две по-малко - общо 75.

Броят на седмокласниците в столицата е 11 822, като всяка година

в столични гимназии кандидатстват и между 400 и 600 ученици от други градове

“Около 1500 деца се очаква да изберат училища извън държавния план-прием - по изкуствата и културата; спортни; духовни и частни училища”, обясниха още от РУО - София-град.

В столицата се предлагат общо 13 нови професии: “Полиграфия”, “Киберсигурност”, “Информационни системи”, “Осигуряване на качество на софтуер”, “Актьорство”, “Организиране на събития”, “Сладкарство и пекарство”, “Помощник-треньор по вид спорт”, “ Анализ на данни”, “Дизайн на дигитални и печатни медии”, “Трудово посредничество”, “Интегриране на дигитални технологии”, “Информационна инфраструктура”.

В Пловдив и областта кандидатстване предстои на 5770 седмокласници, съобщи шефката на РУО Иванка Киркова. 21 ще са паралелките в дуална форма в общините Асеновград, Куклен, Пловдив, Първомай и Съединение. Новите специалности тук са “Киберсигурност”, “Интелигентни системи”, “Разработка на софтуер”, “Компютърна графика”, “Комуникационни и компютърни мрежи”.

В Бургас приемът ще е в 54 училища, 11 предлагат изцяло нови професии, а 7 въвеждат за първи път някои профили. И тук се отварят “ Киберсигурност”, “Дизайн на дигитални и печатни медии”, “Информационна инфраструктура”. По-специфични са “Флористика и озеленяване”, “Организация на автомобилния транспорт”, “Ресторантьорство и кетъринг”. Останалите са “Екскурзовод”, “Индустриален дизайн и технологии”, “Малък и среден бизнес”. Дуално ще се обучават кадри за индустриален дизайн, спедиция, асистент в денталната медицина, балнеология и възстановителни процедури.

75 паралелки са утвърдени в област Велико Търново за 1660 седмокласници, които завършват основно образование, обясни шефката на РУО Здравка Минчева. Пет са новите професии. Професионалната гимназия по туризъм разкрива за пръв път

специалност “Организиране на събития”

В гимназията по аграрни технологии в Павликени вече ще се учи “Автомобилна техника и мехатроника” и “Мениджмънт и икономика”. А в Професионалната гимназия по транспорт в Стражица - “Електронна търговия, маркетинг и реклама”. В стражишкото село Камен се възстановява “Стопанисване на горите”.

За 48 паралелки ще кандидатстват 1066 ученици в Кърджали, нова е само “Социални дейности”.

В област Стара Загора седми клас завършват 2857 ученици, разкриват се 106 паралелки за осмокласници, от които нови са специалностите “Роботика” и “Киберсигурност”.

Заради продължаващия спад на учениците с една паралелка по-малко ще има в Смолян, обясни началникът на РУО Никола Запрянов. Единствената нова в ПГ в Чепеларе е “Стопанисване на горите”.

В област Пазарджик ще кандидатстват 1946 деца, 9 от училищата залагат на нови професии. В града те могат да избират между иновативни като “Дизайн на дигитални и печатни медии”,

“Устойчива мода”,

“Лабораторен контрол в химични, хранителни и биотехнологични производства” и “Технологии и системи за заваряване”. Велинград предлага “Електронна търговия, маркетинг и реклама”, а Панагюрище - “Автоматизация и управляваща техника”. “Електроснабдяване и електрообзавеждане” е новата специалност в Батак. В дуалната форма в Пещера се разкрива “Технологии в биопроизводствата”. За задочна форма са предвидени фермерство и агробизнес. Зрелостниците имат право да избират сами втората си матура, но за седмокласниците математиката е задължителна. Снимка: Архив "24 часа"

Над 1000 абитуриенти на допълнителна матура по математика

Над 3000 зрелостници са подали заявления да се явят на допълнителните матури по желание, които започнаха във вторник и ще продължат до 29 май. Най-много ще се явят на математика и английски език (общообразователна подготовка) - 1018 и 707. При профилираната подготовка тези предмети също са с най-много подадени заявления - около 300 за всеки един от тях, съобщиха от МОН.