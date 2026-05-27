Със 776 места се вдига държавната поръчка за студенти, приемат повече медици. Свиват платеното

42 560 ще следват безплатно от новата учебна година, това ще струва на бюджета 167 млн. евро

776 повече студенти ще бъдат приети с държавна поръчка в родните университети. Това е предвидено в плана за прием на студенти и докторанти за учебната 2026/2027 година, който е публикуван за обществено обсъждане.

Тази година Министерството на образованието иска да приеме 42 560 студенти, чието обучение да бъде поето от държавата. 36 354 са местата за кандидат-студенти след завършено средно образование, а останалите са за магистратури.

15 594 места ще бъдат открити за платено обучение в 38-те държавни университета

Те пък са с 957 по-малко спрямо приема за учебната 2025/2026 г.

За целта ще са нужни 167,2 млн. евро, предвидени в актуализираната средносрочна програма за 2027 и 2028 година.

Приоритетно се увеличава броят на студентите и докторантите в специалностите “Обществено здраве” и “Медицина”. А след като миналата година бе прието и специалностите “Акушерка” и “Медицинска сестра” да станат защитени, за тях ще се открият нови 165 места.

Повече студенти ще бъдат приемани и за психология, икономика,

туризъм, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника,

енергетика, транспорт, корабостроене и авиация, архитектура, строителство и геодезия и други.

Има искане от министрите на вътрешните работи и отбраната да бъдат утвърдени повече места за прием в професионалните направления “Национална сигурност” и “Военно дело”.

В плана е предвидено до 2000 места да се утвърдят за прием на българи, живеещи в чужбина,

до 300 - за граждани на Северна Македония, и до 400 - за чуждестранни студенти

или хора без гражданство, но получили временна закрила от България.

Идеята е от студентите държавна поръчка 36 504 да се обучават в редовна форма, 5920 да са в задочно обучение, а 136 - в дистанционно.

За докторантите е планирано в университетите да бъдат приети 1542-ма, както и още 321 в научни организации, от които 200 в БАН. Местата за редовна форма са значително повече от тези за задочна: 1320 на 222.

