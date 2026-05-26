Полицай за издирваните деца от Варна: Това не е първият им случай на изчезване

Това не е първият случай на изчезване на тези деца и обявяването им за общодържавно издирване, преди около два месеца имаше подобен случай, при който бяха намерени живи и здрави още на следващия ден. Това разказа главен инспектор Иван Димитров от „Охранителна полиция" в Първо РУ – Варна по повод изчезването на 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишния ѝ брат Кирил Анов Татов пред БиТиВи.

По думите му майката е подала сигнал близо 36 часа след изчезването им, тъй като вероятно се е притеснявала от последващи действия на отдел „Закрила на детето".

Двете деца са в неизвестност от неделя по обед, когато за последно са били забелязани в центъра на Варна. Според полицията е възможно да не се придвижват заедно.

Катерина е била облечена с розов панталон, дънково яке и бели маратонки. Тя е с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж.

Кирил е бил с оранжева връхна дреха, бяла риза, дънки и бели маратонки, както и с черна чантичка на кръста.

„Колегите днес цял ден обикалят уязвими места в града, жп гара и автогара, търговски центрове и местата, които майката е посочила като евентуални места, които децата обичат да посещават", допълни инспектор Димитров.

По случая е образувано досъдебно производство от Районната прокуратура във Варна. От полицията призовават гражданите, които имат информация за местонахождението на децата, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.