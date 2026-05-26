Шефът на съвета по наркотични зависимости в Благоевград: 10-годишни употребяват дрога

10-годишни деца употребяват наркотици. Това съобщи Магдалена Рахова, началник на Общинския съвет по наркотични зависимости в Благоевград пред NOVA.

По думите ѝ проблемът с наркотичните зависимости е сериозен не само в Благоевград, но и в цялата страна. Градът, в който има множество училища и два университета, събира голям брой млади хора от различни възрасти, което според нея създава допълнителни рискове. Тя посочва, че дилърите използват различни методи, за да достигат до все по-малки деца.

Рахова акцентира върху необходимостта от ранна превенция и образование по темата – дори в детските градини. Според нея е важно с подрастващите да се говори открито за опасностите от наркотиците и последствията от тяхната употреба.

Тя подчертава още, че ключова роля имат връзката и доверието между ученици, учители и родители. По думите ѝ част от децата се чувстват самотни и не намират подкрепа у дома, което ги прави по-уязвими. Затова е важно да се изгражда среда без агресия, с повече внимание и разбиране към нуждите на младите хора.