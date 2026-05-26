Николай Николов за наводненията: В бъдеще ще има още повече дъжд. Трябва да се готвим

Ясно е, че е имало много дъжд. Ясно е, че в бъдеще ще има още повече дъжд. Трябва да се готвим, да не допускаме повече жертви.

Това заяви Николай Николов – съветник на министъра на вътрешните работи и бивш дългогодишен директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" относно ситуацията с наводненията в Севлиевско пред БиТиВи.

Той подчертава, че бедствията от този тип изискват по-сериозна подготовка и превенция, а не само реакция след настъпването им. По думите му основните услуги в засегнатите райони вече са възстановени, а доброволци активно участват в овладяването на последиците.

„Много доброволци работят на терен, помагат, благодаря на тях. Това е една много голяма сила, дадена от сърце", казва Николов.

При по-продължителни периоди на суша без валежи стотици хиляди българи живеят на воден режим. Обратната картина се наблюдава при интензивни дъждове – улици се превръщат в реки, реките излизат от коритата си и причиняват щети по къщи, земеделска земя и стопански постройки. Пороите в Севлиевско дори взеха жертва.

По думите на Николов е необходима по-сериозна превенция и по-добра подготовка на институциите. Той посочва, че поддръжката на дерета, почистването на речни корита, укрепването на диги и застраховането на имоти могат значително да намалят щетите.

„Превенцията е между 5 и 8 пъти по-евтина от възстановяването след бедствие", подчертава той, като допълва, че стойността на човешкия живот не може да бъде измерена.

По отношение на версията за преливане на язовир „Александър Стамболийски" Николов заявява: „Има експерти, има назначени комисии, които проверяват този случай. Аз обаче бях там и ще Ви кажа, че не е от него. Но нека това да е мое лично мнение."

Той уточнява и че язовирът е започнал контролирано да прелива в следобедните часове, след което са били предприети действия по управлението му.

Николов коментира и причините за повтарящите се наводнения в определени райони – комбинация от силен наклон, голям водосборен район и бързо стичане на водите: „Когато падне голямо количество вода, всичкото това не бързо, с висока скорост, влиза долу в Росица."

Според него проблемът се задълбочава и от строителство в рискови и заливни зони, включително около речни корита. Той допълва, че в миналото са допуснати грешки в градоустройството: „Ние сме допуснали да построим много жилища, много сгради в рискови зони."

Николов обърна внимание и на системата BG-ALERT, като подчертава, че ефективността ѝ зависи от активността на местните власти: „За да бъдат обучени, самата администрация трябва да заяви себе си." По думите му ранното предупреждение може да спасява животи: „Ако съм кмет, за мен ще бъде много важно рано да кажа на хората – бягайте, идва висока вода."

В заключение той отново подчертава, че климатичните промени налагат адаптация и постоянна готовност за екстремни явления – както суши, така и наводнения.