Откриха издирваните във Варна деца на изоставен строеж

Снощи около полунощ в изоставен строеж в ул. "Цар Асен" са открити издирваните във Варна Катерина и Кирил. Те са отведени в 1-во РУ. Направени са им медицински прегледи, няма данни за насилие.

На двете деца е взета мярка за полицейска закрила и са в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица.

По-малката им сестричка също е била изведена от дома си и настанена в дом "Майка и дете". Образувано е досъдебно производство срещу майката на трите деца за неполагане на грижи за тях.

Във вторник от полицията във Варна съобщиха, че издирва двете деца - брат и сестра, които, по данни на майката, са в неизвестност от 24 май, съобщава Нова тв. Жената подаде сигнала за изчезването на сина си и дъщеря си във вторник сутринта. 12-годишната Катерина и 11-годишният Кирил Татов са били забелязани за последно в морската ни столица към 13:00 - 13:30 часа в неделя.