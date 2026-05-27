Делян Пеевски: Честит Курбан байрам!

Делян Пеевски Снимка: Пресцентър на ДПС

"Честит Курбан байрам!", поздрави лидерът на ДПС Делян Пеевски  в прессъобщение до медиите. 

"Нека доброто, което даваме днес, се превърне в утрешното единство на нашето общество", добавя Пеевски.

Ето какво гласи позицията му:

Скъпи братя и сестри мюсюлмани,

В дните на Курбан байрам домовете се изпълват с топлина, трапезите се споделят, а сърцата се отварят за прошка и добрина.

Днес, повече от всякога, имаме нужда да бъдем общност не само по име, а по човечност. Защото народът е силен не когато е разделен на „ние" и „те", а когато застава един до друг в трудните моменти.

Нека този свят празник ни събере около най-важните ценности: уважението между хората, милосърдието, взаимната подкрепа и мира.

От името на ДПС и лично от свое име Ви пожелавам здраве, благоденствие, мир във всеки дом и надежда във всяко сърце.

Честит Курбан байрам!

Нека доброто, което даваме днес, се превърне в утрешното единство на нашето общество.

