РЗИ: Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след наводненията

След като бе възстановено водоподаването в Севлиево след поройните дъждове и наводненията, от Регионалната здравна инспекция в Габрово са взети проби от питейната вода. Целта е да се установи дали водата е безопасна и годна за битови нужди и консумация.

Директорът на РЗИ – Габрово д-р Николай Пенчоков обясни, че към момента са готови частичните резултати от изследванията.

„Излязоха частичните първични резултати, защото е необходимо технологично време за излизане на пробите с микробиология, при тях малко по-бавно стават нещата, но по органолептика и един показател – ешерихия коли, имаме засегнати шест населени места, което означава, че водата е негодна за пиене и изцяло органолептиката не е добра", заяви той пред БНТ.