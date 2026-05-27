Експерти за трагедията в Благоевград: 20-годишният обвиняем вероятно помни какво се е случило

"Ако е взел само райски газ и ЛСД, обвиняемият вероятно има спомен за всичко, което се е случило." Така психиатърът Веселин Герев коментира в "Тази сутрин" по bTV трагедията с четиримата младежи в Благоевград, при която непълнолетно момиче загина. 20-годишен студент по философия беше обвинен, че под въздействието на наркотици е хвърлил от 5-ия етаж 16-годишната тийнейджърка.

"Той сигурно е бил посъветван така да каже, но това може да се докаже - аз мисля, че има пълен спомен", каза още Герев. И допълни: "Смятам и че момчето, което си е тръгнало по-рано, си е тръгнало заради страх от агресия, но после се е върнало".

Според него "хората не подават сигнали, защото системата е тромава". Герев обясни, че "ако трябва трите психоактивни вещества да ги класифицираме - райски газ е най-неопасен, марихуаната е следваща и накрая е ЛСД".

И допълни: "Когато аз учих медицина, това беше първото бойно отровно вещество с халюциноген, което изучавахме. При хората на изкуството то създава усещането за тази нирвана. С това вещество по принцип никой, който е употребявал, не е поискал медицинска помощ - 20 грама са високите дози, в сравнение с милиграми например при амфетамини".

Психологът Младен Владимиров отбеляза, че "често се говори за този "втори пилот", който е с теб, за да те опази да направиш нещо, това е втори човек, който не взима нищо и стои с теб".

И допълни: "Именно артистичните среди са хората, които искат да изпитат нещо такова - нирвани. От едната страна сме експертите, които говорим с термини, от другата страна са едни деца. МВР говори за везни, но ЛСД е картон, райския газ е на флакони, често вече марихуаната се взима на вейпове. Хората купуват пептиди, стимуланти за мъжко либидо, всичко това влиза в нашия организъм".

Владимиров поясни, че "трябва да следим какво се продава в интернет. Митове и легенди са, че дозата прави отровата, няма приятни наркотици, няма леки наркотици".