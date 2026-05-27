Благомир Коцев за незаконния град край Варна: Как ще се появи без силна държавна протекция

Цял "незаконен град" разкриха край Варна - 104 сгради.

Спряно е строителството на този комплекс в местността Баба Алино край морската столица с инвеститор украинска фирма. Той е незаконен, защото няма издадени строителни книжа от Община Варна.

Зоната е около 100 декара, на които има 104 построени, или в процес на строителство сгради. За нито една от тях няма издадено разрешение. Инвеститор е украинска фирма. Поземлените имоти, в които се построени въпросните 104 сгради, са 36 на брой, всички притежание на фирмата със собственик и управител един и същи човек.

След акция на полицията и общината са разкрити редица нарушения и са задържани 29 души. Предстои да се издадат актове за събаряне на обектите.

Кметът на Варна Благомир Коцев обяви пред Нова телевизия, че е възможно хора от строителната фирма да са свидетелствали срещу него по време на ареста му.

"Това излезе в медиите веднага след ареста ми миналата година. Там има събития, свързани с екстрадация на въпросния управител на фирмата. Веднага последващо връщане след две седмици, което е прецедент в историята на ДАНС. Там има събития, за които компетентните държавни органи трябва да отговорят. Всичко изглежда много подозрително и води натам. Връзката между моите действия и събитията тогава и съответните свидетели, които са по делото, може да се направи много лесно, но нека все пак оставим разследващите органи", каза кметът на Варна.

"В този комплекс са изляти стотици милиони. Мащабът, с който се действа, говори за тяхна увереност във времето назад, че това е можело да се случи. Убеден съм, че в момента всички действия ще бъдат завършени по надлежния законов ред", каза още Благомир Коцев.

На въпрос смята ли, че ръководителят на ДАНС, който е отменил първоначалната заповед за екстрадиране, е част от протекцията, която е позволявала затваряне на очите и евентуално узаконяване на незаконното строителство впоследствие, Коцев отговори: "Не мога да отговоря. Мога само да кажа, че при нас са постъпвали въпроси и ние сме отговаряли към ДАНС какви строителни книжа има и са издавани в Община Варна. Това стана през пролетта на 2025 г. Всичко беше представено на ДАНС, след което не видяхме последващи дейстивя. Знаете събитията покрай мен. Знаем, че имаше смяна в ръководството на ДАНС във Варна. Не мога да отговоря какво точно се е случило, но очевидно ДАНС са знаели и са разследвали цялото това нещо. Не виждам как нещо в такъв мащаб може да бъде реализирано без силна държавна протекция".

"Акцията нямаше как да се случи с предното редовно правителство. Радвам се, че вече можем да действаме решително. Сега трябва да потвърдим или отхвърлим хипотезата, че има умишлено бездействие от страна на строителния контрол на общината", каза още Коцев.

"Става въпрос за около 104 сгради, голяма част от които са еднофамилни къщи, но има и многофамилни обекти", посочи Коцев, като допълни, че в годините назад са извършвани проверки и са съставяни актове, но строителството е продължавало въпреки тях. В периода 2024-2025 г. са издавани актове за установяване на незаконно строителство и за сеч на дървета, но дейностите не са били прекратени своевременно.

Кметът коментира и твърденията на инвеститора, че проектът има обществена и икономическа полза, като подчерта, че законът трябва да се спазва и подобни действия не могат да бъдат толерирани. „В България има закони и те трябва да се спазват", заяви Коцев, като допълни, че общината ще продължи процедурите до издаване на актове за премахване на незаконните постройки.

По думите му вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. Той уточни, че крайната фаза ще бъде премахване на незаконните сгради по реда на закона.

От общината съобщиха още, че районът остава под наблюдение, тъй като без присъствие на полиция или общинска охрана строителни дейности са били възобновявани в предходни периоди.