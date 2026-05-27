Съседи събират пари на фен на “Райо” за финала

Радев поздрави мюсюлманите в България за Курбан Байрам

Премиерът Румен Радев

Министър-председателят Румен Радев отправи поздравление към българските мюсюлмани по повод празника Курбан Байрам.

„В този светъл ден на Курбан Байрам отправям моите най-сърдечни благопожелания за здраве, мир и благополучие към всички български мюсюлмани", заявява в приветствието си премиерът.

Румен Радев подчертава дълбокия смисъл на празника и ценностите, които той носи: „Празникът ни напомня за силата на милосърдието, съпричастността и грижата за ближния – ценности, които са в основата на нашето общество."

Министър-председателят отбелязва и че България е ярък пример за мирно и хармонично съжителство между различните религии и традиции, изградено върху взаимно уважение и разбирателство. „Убеден съм, че мюсюлманската общност ще продължи да бъде важен фактор за диалог, толерантност и единство в нашата страна", подчертава министър-председателят.

„Нека празникът донесе радост, мир и надежда във вашите домове и сърца", завършва поздравлението си премиерът Румен Радев.

