Експерти за ареста на прокурорския син: Може да има последици за висши кадри в МВР

С брада и пуснал коса Васил Михайлов изглеждаше различно от времето, когато се появяваше по делата срещу него.

"Тепърва ще се разбира какво се е случило, може да е имало изтичане на информация, а може и не", коментира в "Тази сутрин" по bTV адвокатът и бивш вътрешен министър Емануил Йорданов за ареста на прокурорския син Васил Михайлов и дали за да се укрие са му помагали хора в МВР.

Йорданов направи сравнение с виц за Тодор Живков: "Той се криел, а никой не го търсил". Той смята, че "не е имало активно търсене на този младеж. Има случаи, в които някой се издирва, но не се издирва реално".

Според адвокатът Людмил Рангелов обаче е възможно разследването да стигне до най-високата инстанция: "Този човек (22-годишния Михайлов) има много връзки както в криминалния контингент, явно така и в МВР - ако се работи усилено, може да има последици за висши служители на МВР".

Бившият зам.-градски прокурор на София Роман Василев отбеляза, че издирването му "е дълъг период от време, от няколко източника се потвърждава, че е имало теч на информация".

И допълни: "Освен криминални среди, той е имал и други протекции, а МВР много добре знаят тези неща".

