Работещите във Велико Търново вземат 338 евро под средната заплата в страната

1069 евро е средната заплата в област Велико Търново през първото тримесечие на 2026 г. Тя е с 6 евро по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 338 евро по-ниска от средната за страната (1 407 евро), сочат данните на ститистиката.

Първите числа за доходите в евро показват, че ежемесечно работещите в старата столица взема над една минимална пенсия по-малко от сънародниците си. Разликата на възнагражденията със София пък е почти 850 евро. В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 16-о място.

Най-високоплатени са енергетици, газоснабдители и държавни чиновници. В енергетиката средно вземат 1859 евро, следвани от тези в държавното управление - 1461 евро. В топ 3 е и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" с 1414 евро средна заплата.

Най-нископлатени остават работещите в хотели и ресторанти. Те се подписват срещу 753 евро средно.

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания - Велико Търново", наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2026 г. намаляват с 0.8% спрямо края на декември 2025 г., и са 64 хиляди.

Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - съответно 11.1 и 9.3%. Най-голямо увеличение има в строителството с 12% и „Хотелиерство и ресторантьорство" със 7.7%.