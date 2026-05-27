"Дървото падна от нищото, разлетяха се стършели" - шокът на майката, чието дете се размина на косъм от трагедия в Чирпан

Момиченце на година и четири месеца оцеля, след като сухо дърво се стовари до него в Чирпан, докато самото детенце си играе на въртележка в детски кът в централния парк на града.

"Дървото падна буквално от нищото. Дъщеря ми играеше в средата на люлката. Ужасът беше голям, стресът беше огромен. Детето не видя как пада дървото, но от самия шум много се изплаши". Това разказа пред Нова телевизия майката на момиченцето Йоана Загорова. "Просто голям късмет, че детето ми стоеше на едно място, а не се разхождаше - да си играе и да си тича, а си стоеше на едно място", каза още тя.

По думите ѝ чист късмет е, че не е имало и други деца, защото обикновено около люлката е пълно с малчугани.

"Когато дървото падна, се разлетяха и стършели, защото в него имаше дупка с гнездо. Просто е страшно - и със сухите дървета, и със стършелите. Защото това не е единственото такова дърво, има и други. И чист късмет, че в този момент детето ми беше само, нямаше други деца", заяви тя.

По това дърво е работено и е било профилактирано последно точно преди монтирането на люлката, обясни заместник-кметът на Чирпан Светла Дончева. "Люлката е с издадено разрешение за поставяне. Дървото е било предвидено за премахване, както и за окастряне и почистване чрез санитарна сеч на всички сухи клони", заяви тя.

Заместник-кметът изрази съжаляваме за случилото се. "Съпреживяваме шока и ужаса на тази майка. Предстоят спешни огледи на сухите клони. Тази пролет заради по-хладното време до последно имаше дървета, които все още не бяха разлистени. Експертите и еколозите изчакваха, за да преценят какво трябва да се изчисти и какво не. Общината всяка пролет започва санитарна сеч от централните градски паркове и се грижим да поддържаме парковете безопасни. Надяваме се това да не се повтори. Още днес колегите ще се заемат с обезопасяването на местата, както и с обходи с експертни фирми заради летящите насекоми и стършелите", пое ангажимент Дончева.