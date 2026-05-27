12 часа огнеборци чистиха разлив на сярна киселина от обърната цистерна в Пловдив (Снимки)

Районът около "Скобелева майка" е обезопасен след близо 12 часа тежка работа на огнеборци. Те се отзоваха там, след като вчера по обед се преобърна цистерна, превозваща сярна киселина.

Това стана на детелината на пътния възел, откъдето камионът слизал, за да поеме по магистрала "Тракия". Водачът не бе пострадал тежко, а пробите му за алкохол са отрицателни.

В резултат на катастрофата от цистерната изтече сярна киселина, която е изключително опасна. Чистенето продължи и през нощта. Пътят за Ягодово беше затворен и шофьорите, за да стигнат до селото, бяха отклонявани през Крумово.

"При инциденти с опасни химически вещества служителите от сектор "Специализирани оперативни дейности" - Пловдив, поеха задачата да обезопасят мястото и да извършат необходимото отстраняване, неутрализиране или намаляване до безопасно ниво на опасните замърсители от хора, техника, оборудване и терени. Аварийните екипи работиха часове наред в тежки и рискови условия, за да ограничат последствията от разлива на сярна киселина и да гарантират безопасността на гражданите", посочиха от пловдивската пожарна.