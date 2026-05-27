Горна Оряховица привлича с многобройни събития в последните дни на май

Богата програма е подготвила Община Горна Оряховица за последните дни на месец май. На 29 май градът чества своя празник, а времето преди и след него отново ще бъде изпъстрено с множество събития.

От 18 ч. днес на площад "Георги Измирлиев" се организира атрактивен флашмоб с участието възпитаниците на всички детски градини в общината. Проведената за първи път преди година, инициатива вече има амбицията да се превърне в предпразнична традиция. Вечерта ще продължи с концерт на Вокален състав „Графити" и Вокална формация „Оренда".

Националната гвардейска част за втора поредна година ще гостува в Горна Оряховица на 28 май.

За града това е ден на преклонение пред героите от Априлската епопея в Първи революционен окръг. Вечерта на централния площад паметта им ще бъде почетена с гвардейски спектакъл и тържествена проверка-заря с участието на гвардейците.

Самият празничен за Горна Оряховица 29 май ще започне с тържествена Света литургия в църквата „Св. Богородица".

В изложбени зали „Недялко Каранешев" ще бъде открита изложба от Международния пленер „ЖИВОПИСАТИРА". По обяд на площад „Георги Измирлиев" ще се състои празничен концерт на талантливите млади хора на Горна Оряховица с участието на Кристина Енчева, Ивайла Николова, Алекс Карабоев, Ерик Михайлов, Вокален състав „Графити" и Балетна школа „Грация".

От 17 ч. в Зала 1 на Община Горна Оряховица ще се проведе тържествена сесия на Общински съвет – Горна Оряховица и церемония по връчване на награди и отличия за принос в различните сфери на обществения живот в общината.

Концертната вечер започва от 18 ч. пред сградата на Общината с участието на Балетна школа „Грация".

Звездите в програмата са Мария Чакърдъкова и Неврокопският ансамбъл. Хоротека на открито пък ще провежда Фолклорен танцов клуб „Плетеница".

Празничните прояви ще продължат и на 30 май с годишен концерт на Балет „Грация" и приятели на площад „Георги Измирлиев". Събитието обещава най-масовия детски балетен танц, много изненади и хубава музика.

В Деня на детето 1 юни Общината е подготвила специална програма за най-малките жители и гости на Горна Оряховица. Забавленията също ще се състоят край празничната сцена на централния площад, с начало от 11 ч.