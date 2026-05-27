Министър Найденов обжалва пред ВАС отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов

Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу отказа на прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Министър Найденов подписа жалбата вчера. Миналата седмица в парламента той публично обяви, че ще отнесе казуса до ВАС. Предложението на министъра на правосъдието е на Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване на престижа на съдебната власт. Прокурорската колегия на ВСС отказа да образува дисциплинарно дело, позовавайки се на изтекла давност за част от сочените нарушения и необоснованост на предложението в останалата част.

Междувременно Борислав Сарафов депозира днес във ВСС оставка като директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор по разследването.

Подаването на оставка от ръководни постове не предрешава изхода на делото във ВАС, смята министърът на правосъдието. Ако г-н Сарафов остане редови магистрат, е въпрос на съдебна преценка дали и доколко министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, извършени в качеството на и.ф. главен прокурор, обясни Николай Найденов в интервю пред БНР.

По повод думите си от миналата седмица, че не призовава Сарафов Сарафов да се оттегли от съдебната система, но се надява доскорошният и.ф. главен прокурор да намери чест и да освободи прокуратурата от себе си, министърът на правосъдието заяви: „Призивите за оставка на едно или друго лице на ръководна длъжност в съдебната система не следва да са нещо регулярно, те нямат юридически ефект, те са политическо послание и напомняне, че има граници, които, ако бъдат прекрачени, трябва да се понесе отговорност“.