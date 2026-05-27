СОС ще даде терен за подготовка на спасители и кучета - търсачи

Даринка Илиева

[email protected]

864
Лазар Радков Снимка: Фейсбук/ Lazar Radkov

Столичният общински съвет ще гласува учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация „Лазар Радков" чрез Доброволно формирование „Спасителен клуб за бъдеще" за срок от 10 години върху поземлен имот в село Чепинци.

Предоставянето на общинския терен е необходим за нуждите на тренировъчна база за доброволци и К-9 екипи на фондацията е основен аргумент на председателя на СОС Цветомир Петров, който е вносител на предложението.

В тренировъчната база ще се подготвят както спасители, така и четириноги герои, които често се отзовават първи в случай на бедствие.

"В моменти на бедствия и кризи, когато всяка секунда е въпрос на живот и смърт, доброволците са нашата най-голяма надежда. Работата на фондация „Лазар Радков" е чист пример за будителство и всеотдайност. С този терен ние не просто даваме земя – ние инвестираме в сигурността на нашите съграждани и в подготовката на тези невероятни кучета и техните водачи, които утре могат да спасят всеки от нас. Затова апелирам колегите от общинския съвет, да застанем твърдо зад тази кауза с огромна признателност към хората с големи сърца", заяви Цветомир Петров.

Докладът ще бъде разгледан на предстоящото заседание на градския парламент утре.

