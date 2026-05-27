Хванаха 20-годишен да продава райски газ на непълнолетно момче в добричко село

Дияна Райнова

872
Райски газ СНИМКА: ГДБОП (Снимката е илюстративна)

Задържаха 20-годишен да продава флакони с райски газ на непълнолетно момче в село Карапелит, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 26 май, около 11:10 часа в село Карапелит в момент на продажба на флакони с райски газ на непълнолетно момче е задържан 20-годишен младеж. Иззети са общо 6580 мл. диазотен оксид. По случая е образувано досъдебно производство Пак на 26 май, около 2:20 часа в град Добрич е извършена проверка на 26-годишна жена. Установена е лула и кристалообразно вещество, реагиращо на метаамфетамин. Задържана е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Експресна проверка в Интернет показа, че сайтовете, които предлагат райски газ за продажба са „в профилактика" или „скоро ще бъдем отново на линия", както сочат собствените им съобщения.

