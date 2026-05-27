"Възраждане" иска Сарафов вън и от следствието, ДБ - първо дисциплинарка

Борислав Сарафов да не остава като следовател в Националната следствена служба настояват от "Възраждане", а "Демократична България" - да приключи дисциплинарната проверка срещу него преди да бъде освободен като и.ф. главен прокурор и шеф на НСлС.

"Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието, а в последните девет месеца беше извън мандат, нелегитимен главен прокурор, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати без да понесеш отговорност", посочи Атанас Славов от ДБ тази сутрин в парламента.

Малко по-късно Петър Петров от "Възраждане" призова Сарафов да напусне и следствието, ако смята да изпълни заявките си със съдържание. "Борислав Сарафов не трябва да работи в НСлС", каза Петров.

Заседанието на ВСС, на което ще се гледа оставката на Сарафов, вече тече. Той е подал оставка и като главен прокурор, и като шеф на следствието. Тази сутрин от прокуратурата разпратиха до медиите негова позиция, в която той обяснява, че иска да се върне като редови следовател. Решил го, след като направил внимателна преценка, включително и в личен и семеен план. Посветил целия си професионален път на закона и разбирал обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи.

"Оставката е лично решение, което е разбираемо. Тя вероятно е отражение на значителния обществен натиск към неговия персонаж и неправилните действия на някои прокурори. Всичко това създава това отношение към прокуратурата. Той се подава оставката, а какъв ще бъде неговият път - това е негово лично решение", коментира ген. Румен Миланов от "Прогресивна България".

"Много е важен моментът да има възможност два се търси отговорност на прокурори, давали постановления, които не съответстват на правната норма", каза още той.

Сутринта министърът на правосъдието Николай Найденов е внесъл жалба във ВАС срещу отказа на прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов. Предложението за производството е от предходния министър - служебния Андрей Янкулов.