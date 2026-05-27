Братът на Ружа Игнатова: Щом издирват сестра ми, значи тя е жива

"Щом продължават да издирват сестра ми Ружа и случаят не е затворен, значи тя не е убита." Това каза тези дни в подкаста си в ютуб Константин Игнатов. Братът на изчезналата Криптокралица не за първи път намеква, че сестра му може да е жива.

Игнатов внимателно е изгледал сериала "Вземи парите и бягай", посветен на знаменитата му кака. Там под измислени имена се разказва историята на Ружа и близките й.

Игнатов е категоричен, че сериите са доста далеч от действителността, а "единственото общо на героинята в сериала "Вземи парите и бягай" със сестра ми Ружа е, че главната героиня е малко пълничка и с тъмна коса като нея".

"Не е сменено обаче само моето име. Съпругът на сестра ми също се казва другояче, хората около нея - и те... Защо? За да могат да ги направят по-гадни, по-драматични, по-интересни", изтъква втората причина освен съдебните дела за "прекръстването" на реалните персонажи в лентата братът на Криптокралицата.

"Най-важното в сериала за сестра ми е, че показва какво мисли, какво чувства, какво я движи. Монолози, философии, вътрешен свят... Само че това е измислено. Никой от режисьорите не е сядал с нея, значи, това не е документ, а сценарий. Всичко е версия", казва още Игнатов.

Най-неприятното за него е как са представени родителите им във филма.

