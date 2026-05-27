ВСС освободи Сарафов като шеф на следствието, няма да получи 20 заплати, не напуска системата

Прокурорската колегия на ВСС освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и го преназначи като редови следовател. Той няма да получи 20 заплати, защото не напуска системата, обясни Огнян Дамянов.

Гергана Мутафова уточни, че имало отправен призив в парламента да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петьо Петров - Пепи Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви.

Мутафова разясни, че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. Имало заявление, че министърът ще обжалва отказа за образуване на дисциплинарно производство. И добави, че освен това Сарафов не напускал системата, така че нямало как да вземе 20 заплати, които се дават по закон на магистратите при напускане.

Освен това в искането си за дисциплинарно производство министърът не говорел за освобождаване от съдебната система.

Сарафов подаде оставка по-рано днес и в изявления обяви, че ще продължи като редови следовател в Националната следствена служба. Така се връщал към професията, от която започнала неговата кариера като магистрат.

Сарафов на два пъти оглавяваше Националната следствена служба (НСлС). Първо беше избран през 2017 г. и преизбран през 2022 г. По закон шефът на националното следствие е и зам.-главен прокурор по разследването. Преди да бъде избран за директор на НСлС също беше зам.-главен прокурор, каквато длъжност заемаше от 2013 г.