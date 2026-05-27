ВСС освободи Сарафов като шеф на следствието, няма да получи 20 заплати, не напуска системата

Прокурорската колегия на ВСС

 Прокурорската колегия на ВСС освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и го преназначи като редови следовател. Той няма да получи 20 заплати, защото не напуска системата, обясни Огнян Дамянов. 

Гергана Мутафова уточни, че имало отправен призив в парламента да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петьо Петров - Пепи Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви.

Мутафова разясни, че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. Имало заявление, че министърът ще обжалва отказа за образуване на дисциплинарно производство. И добави, че освен това Сарафов не напускал системата, така че нямало как да вземе 20 заплати, които се дават по закон на магистратите при напускане.  

Освен това в искането си за дисциплинарно производство министърът не говорел за освобождаване от съдебната система. 

Сарафов подаде оставка по-рано днес и в изявления обяви, че ще продължи като редови следовател в Националната следствена служба. Така се връщал към професията, от която започнала неговата кариера като магистрат. 

Сарафов на два пъти оглавяваше Националната следствена служба (НСлС). Първо беше избран през 2017 г.  и преизбран през 2022 г. По закон шефът на националното следствие е и зам.-главен прокурор по разследването. Преди да бъде избран за директор на НСлС също беше зам.-главен прокурор, каквато длъжност заемаше от 2013 г. 

