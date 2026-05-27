Шофьор бяга от полицията в Първомайско, тестът му за дрога - положителен

Шофьор е задържан след опит да избяга от полицейска проверка в Първомайско, съобщават от МВР. Около 22,30 ч. в петък в село Поройна при работа по безопасност на движението автопатрул на Районното в Първомай подал звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил БМВ, който обаче продължил по пътя си. След кратко преследване униформените преустановили движението на колата принудително, а криминално проявеният мъж зад волана бил изпробван с апарат за употреба на наркотични вещества, който реагирал положително. Водачът е отведен за срок до 24 часа в районното управление. Срещу него се води бързо производство, а личният му автомобил е иззет по законоустановения ред.