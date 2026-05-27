ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националка ще играе за турски гранд

Времето София 28° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22924889 www.24chasa.bg

10-годишно дете е в болница след катастрофата до Медицинския университет в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1912
Инцидентът е станал на ул. "Любен Каравелов" до Медицинския университет. Снимка: Google Street View

Лек автомобил блъснал отзад колата, в която то пътувало

Дете на 10 г. е пострадалият пътник при катастрофата на ул. "Любен Каравелов" вчера. То е оставено под лекарско наблюдение без опасност за живота съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента постъпил вчера около 18,30 ч. Опел блъснал отзад рено. Пострадалото дете пътувало във втората кола. 

Шофьорките на автомобилите, на 48 и 49 г., са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Както "24 часа" вече писа, човек пострада и при инцидент на бул. "Коматевско шосе" вчера. След първоначалната информация от МВР уточняват, че раненият е моторист и също е настанен в болница. 

Около 8,30 ч. вчера 34-годишният мъж е управлявал мотоциклет „Сузуки", когато лек автомобил "Ситроен" с 32-годишна шофьорка му отнел предимството при ляв завой.

Резултатите от тестовете с дрегер и драгчек на двамата участници са отрицателни. В сектор "Разследване на престъпления по транспорта" се води досъдебно производство.

Инцидентът е станал на ул. "Любен Каравелов" до Медицинския университет. Снимка: Google Street View

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)