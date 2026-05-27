10-годишно дете е в болница след катастрофата до Медицинския университет в Пловдив

Лек автомобил блъснал отзад колата, в която то пътувало

Дете на 10 г. е пострадалият пътник при катастрофата на ул. "Любен Каравелов" вчера. То е оставено под лекарско наблюдение без опасност за живота съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента постъпил вчера около 18,30 ч. Опел блъснал отзад рено. Пострадалото дете пътувало във втората кола.

Шофьорките на автомобилите, на 48 и 49 г., са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Както "24 часа" вече писа, човек пострада и при инцидент на бул. "Коматевско шосе" вчера. След първоначалната информация от МВР уточняват, че раненият е моторист и също е настанен в болница.

Около 8,30 ч. вчера 34-годишният мъж е управлявал мотоциклет „Сузуки", когато лек автомобил "Ситроен" с 32-годишна шофьорка му отнел предимството при ляв завой.

Резултатите от тестовете с дрегер и драгчек на двамата участници са отрицателни. В сектор "Разследване на престъпления по транспорта" се води досъдебно производство.