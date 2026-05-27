Клиент обра таксиджия в Пловдив, друг задигна монетите от 2 кафе автомата

Таксита. Снимка: Архив

Крадецът от вендинг машини е от Бургас

Шофьор на таксиметров автомобил се оплакал полицията в Пловдив, че клиент му е откраднал портфейл с пари, съобщават от МВР. Това се е случило в събота и още същия ден отзовалите се на сигнала криминалисти от Четвърто РУ установили извършителя – млад мъж, който бил задържан в рамките на започнатото бързо производство.

Арестуван е и авторът на две взломни кражби от кафе автомати. Идентичните сигнали постъпили миналата седмица в Трето и Четвърто районни управления. В единия от случаите било установено, че от разбит монетник на машина за топли напитки в сградата на лечебно заведение са задигнати около 150 евро. Близо 500 евро пък били откраднати по същия начин и от вендинг апарат край пл. „Съединение". При организираните оперативни и издирвателни действия станало ясно, че посегателствата са дело на гастролиращ бургазлия. Мъжът има предишни регистрации в полицията и присъди, а пред разследващите направил самопризнания и предал част от откраднатите пари.

