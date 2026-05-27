Отстранена е аварията в Добрич, остават в сила препоръките на РЗИ

„ВиК Добрич" АД е отстранило аварията, довела до влошаване качеството на водата в Северна промишлена зона, квартал „Петър Сарийски" и района на жп гара Север в града, съобщиха от от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Добрич. Водното дружество е уведомило здравната инспекция на 26 май в 15:45 часа водоснабдителното дружество за предприетите действия по промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа.

Считано от 16:30 часа на 26 май се разрешава подаването на вода във водопроводната мрежа на засегнатите райони. Въпреки това забраната за използване на водата за питейно-битови нужди остава в сила до получаване на лабораторни резултати, доказващи съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, предупреждават от РЗИ – Добрич.

В тази връзка директорът на инспекцията е изменил издадената на 22 май заповед, като допуска възстановяване на водоподаването, но не и използването на водата за пиене и готвене.

От здравната инспекция планират първо контролно пробонабиране на 27 май, за да бъде проверена ефективността на предприетите мерки.

Ползването на водата за питейно-битови нужди в Северна промишлена зона, кв. „Петър Сарийски" и района на жп гара Север ще бъде разрешено едва след получаването на два последователни анализа с резултати, отговарящи на нормативните изисквания.

Дотогава РЗИ – Добрич, препоръчва жителите на засегнатите райони да използват бутилирана вода за пиене и приготвяне на храна. При използване на вода от резервни съдове тя трябва да бъде преварявана преди консумация.От 19 май водата е негодна за питейно-битови нужди.