Разследват причините за смъртта на мъжа, изчезнал при наводнението в Севлиево

Дима Максимова

СНИМКА: Фейсбук/Община Севлиево

Под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово се провежда разследване във връзка със смъртта на 56-годишен мъж при наводнението в град Севлиево, съобщи държавното обвинение.

Георги Карапенев бе в неизвестност от 23.05.2026 г. Тялото му беше открито около обяд на 26 май на около 4 км от мястото, на което последно е бил забелязан.

Досъдебното производство е започнало с първо действие на разследването - оглед на местопроизшествие и се води за престъпление по чл.115 от НК, за това, че за периода от 10 часа на 23 май до 12:30 часа на 26 май, на брега на коритото на река Росица, в пасище, находящо се в местност Скъсаното, е умъртвено лицето Георги Карапенев с постоянен адрес в Габрово.

Неотложните следствени действия са извършени от екип на Районно управление на МВР Севлиево. Проведени са разпити на свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза по изясняване причините и времето на настъпилата смърт. Установено е, че починалият живеел в с. Добромирка, общ. Севлиево. Работел е в асфалтова база "Чакала" в Севлиево от около 15 години. На 23.05.2026 г. сутринта поради повишаване нивото на река Видима, минаваща в близост до производствения обект, е било спряно електрическото захранване в базата. Предполага се, че пострадалият е отишъл в близост до мястото, за да премести паркирания си личен автомобил, след което е бил повлечен от придошлата вода.

Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.

