Наталия Ефремова: Пенсиите ще се вдигнат със 7,8% от 1 юли, ще има нова формула за минималната заплата и ще прегледаме социалните услуги

Вече сме обходили 400 пострадали къщи от потопа

Социалните служби са били на терен още в първите часове след тежките наводнения във Великотърновска област, при които загина човек, отнесен от водите на река Росица. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова, която представи екипа и приоритетите си. Тя обясни, че вече са обходени над 400 пострадали къщи в 10 населени места, а държавата започва поетапна подкрепа за засегнатите семейства.

„Съболезнования на семейството на загиналия човек, отнесен от водите на река Росица. Изключително тежка ситуация - знаете, че бях на място, за да видя как координираме всички дейности, които следва да бъдат извършени", заяви Ефремова.

Най-важното е да се предприемат спешни мерки и координация - разчистване, отстраняване на щетите и след това започва поетапната подкрепа на държавата.

Ефремова заяви, че социалната подкрепа е към хората, които в първите часове на едно бедствие губят възможности за достъп до своите лекарства, дрехи, спешни нужди и натам са насочени мерките на социалното подпомагане.

За застрахованите имоти обясни, че подкрепата може да е подкрепяща. При изчисленията на помощта се вземат предвид много фактори - второ жилище, доходи. Социалната подкрепа не може на 100% да покрие щети, каза още тя.

Пенсии

Основните разходи в бюджета на социалното министерство са социалните разходи. Те са гарантирани. Тази сутрин Народното събрание с единодушие гласува минималната пенсия също да се вдигне със 7,8% от 1 юли. Броят на пенсионерите у нас са малко над 2 млн. души, а над 800 хил. от тях получават минималната пенсия. За тях е важно всяко едно евро, каза още Ефремова.

Имаме три анализа, които очертават поетапни мерки, които могат да бъдат въведени, за да се осигури устойчивостта на пенсионната система и да се търсят допълнителни средства. От къде могат да постъпят? Вече е коментирано, че най-важен е контролът върху сивия сектор. Има много усилия в тази сфера, каза още тя.

Поетапно във времето ще се изваждат социални разходи неприсъщи за социалната система и осигурителната система и включването им в социалната система. Това е един съвсем естествен процес, за който ще разчитаме и на обществеността да ни подкрепи и ще направим всички възможни усилия хората да бъдат спокойни, че няма да загубят част от приходите си, каза още тя.

При пътната карта мерките ще се правят стъпка по стъпка. Осигурителната система е много консервативна и хората трябва да знаят какво ги очаква. След намирането на компромисите и взаимно добрите решения ще ги предлагаме поетапно , каза още тя.

Пазара на труда

В сферата на пазара на труда не можем да говорим, че нямаме средства, можем да говорим, че можем да подобрим ефективността. Трябва да се увеличи и обучението при хората, каза още тя.

Демографската политика

Една от мерките тук ще е обученията. Преди месеци пък социалното министерство стартира програмата "Избирам България", която помага на хората да се върнат у нас. По нея можеха да кандидатстват и чужденци. В следващите месеци ще има нова фаза, с която ще се обърнем към българите, които работят в чужбина и има диаспори близо около нас - бесарабските българи в Западните покрайнини. Ще започнем работа към този изключителен потенциал, каза още тя.

Социалната сфера

Започваме анализ на Закона за социалните услуги и Закона за личната помощ, които стартираха през 2019 г. и всички съпътстващи социални услуги. След 6-7 години ние вече можем да говорим за ефектите му. Цялата нишка на нашето управление може да бъде търсена в ефективността и ние считаме, че можем да засилим контрола, каза още тя.

Всяко министерство пък в момента разписва управленската програма, за да се работи по ясни цели.

Ще работим за професионализиране на подкрепата на хората, които предоставят услуги в домовете, но ще направим и преглед на формите на възлагане, в момента на работата на близките членове на семейството, тъй като няколко години по-късно виждаме, че може би трудовият договор не винаги е най-подходящата форма на обвързване, когато говорим за подкрепа в семейството, тъй като подкрепата, знаете, тя е 24 часова. Тя не може да бъде почасова и трудно може да влезе в рамките на формалния трудов договор. Това са насоките, в които предстои в следващите месеци да разгърнем своята работа с с много повече конкретика и с много по-ясно дефинирани задачи. Също така ще добавя, че това са насоките, които ние ще заложим в управленската програма, която в момента се разписва от всички ведомства, включително и от нас, за да можем да да положим такива цели и да можем да изчисляваме конкретните резултати от нашата работа, каза още тя.

Минималната заплата

Това е една дълга и труднорешима задача, а работодателите и синдикатите все още не могат да постигнат съгласие. Усилията в моята работа ще са да намерим правилния баланс между интересите на двете страни, така че да не оставяме в този вид действащия закон. Той не се харесва от нито една от двете страни бих добавила тук и от държавата, защото автоматизмът от страна на държавата е практика, която се вижда, че не води до добри резултати и ефективност. Нито работодателите, нито синдикатите са доволни от автоматичния механизъм. Продължаваме работа и имаме набелязани мерки за изработване на текстове за промяна не само в КТ, но и допълнително законодателство, както и включването на НСИ за изчисления, за да може да се реализира по нов начин реда на договаряне на минималната работна заплата, каза още тя.

Няма да се работи за заплата на издръжка, но ще се работи за измерител, който да каже какъв размер на минималната заплата е адекватен. Ние ще използваме и възможностите на НСИ, за да намерим най-правилният репер, който да каже дали има адекватност в минималната работна заплата, обясни още Ефремова.

Най-добрият вариант е бизнесът и синдикатите да стигнат до съгласие, кои стойности да се вземат - на производителност на труда или инфлация, при актуализацията и изобщо изчислението на МРЗ. Нашите идеи в тази посока са да сме медиатор между синдикати и работодатели. Не е добра идея МРз да е с автоматичен механизъм, не е добра идея държавата да я определя, когато сме в пазарна икономика. В момента имаме една минимална заплата. Най-добрият вариант е чрез колективното договаряне да

Майчинството през втората година

Моята лична амбиция е да говорим за майчинството в по-широк пакет, но с бюджет за 2027-а, като спрямо възможностите на бюджета. През тази година няма да има промяна при него.

Планът за възстановяване и устойчивост

Това е приоритет на всяко министерство. Ще изпълним ремонта на домовете за възрастни до края на август, като рисковите се броят на едната ми ръка. При социалните услуги имаме по-голямо забавяне, каза още тя.

При обученията за дигитални компетентности ще изпълним срока, а платформата е почти завършена, отчете още Ефремова.

Освен това ще се работи "Топъл обяд" да бъде удължен до края на 2027-а.